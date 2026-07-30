La secuencia duró apenas unos segundos, pero fue el desenlace de casi ocho horas de tensión. El video del procedimiento muestra el momento exacto en que el Grupo Especial COER irrumpió en la vivienda de Choele Choel donde un joven de 19 años permanecía atrincherado con un rifle. La intervención terminó sin disparos por parte del grupo táctico y sin personas heridas.

Luego de permanecer todo el día intentando que el joven se ponga la actitud y tras algunos disparos intimidaatorios desde el interior de la vivienda, el personal a cargo del.opetstivo decidió ingresar antes que caiga la tarde.

Antes de ingresar, los efectivos se ubicaron estratégicamente en el frente de la vivienda y aguardaron la orden definitiva. Cuando la decisión estuvo tomada, el cambio fue inmediato.

Un efectivo rompió la puerta de acceso mientras el resto del grupo cubría cada movimiento. Casi al mismo tiempo fue arrojada una bomba de humo hacia el interior del inmueble, una maniobra destinada a generar las condiciones necesarias para un ingreso seguro y disminuir cualquier posibilidad de respuesta armada.

A partir de ese instante, el COER ingresó en bloque. Cada integrante ocupó una posición previamente asignada, revisando los ambientes de la vivienda con movimientos rápidos y precisos. La coordinación fue total. En cuestión de segundos localizaron al joven, lo redujeron y aseguraron el arma que tenía en su poder, poniendo fin a una situación que había mantenido en alerta a todo el barrio durante gran parte del día.

El joven tomó la actitud luego de ser notificado de una denuncia por violencia de género radicada por su pareja. Cerca de las 9.30 de la mañana ingresó por la fuerza a l.vivienda y volvió a atacar a la mujer, que alcanzó a escapar.

Con el joven finalmente reducido y detenido en la Comisaría 8°, el operativo llegó a su fin sin que hubiera policías, vecinos ni terceros lesionados.