El caso que sacudió a Santa Fe sumó en las últimas horas un elemento que reconfigura la mirada sobre lo ocurrido dentro de la escuela de San Cristóbal. Se trata de un video que ya forma parte de la investigación judicial y que muestra al adolescente de 15 años siendo hostigado por compañeros dentro del aula.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y luego fueron incorporadas al expediente. En paralelo, la causa sigue intentando reconstruir qué pasó antes del ataque en el que un alumno de 13 años murió y otros resultaron heridos.

El video: burlas, celulares y un chico en silencio

En la grabación se observa a varios estudiantes molestando al joven mientras lo filman con sus teléfonos. Él permanece en su banco, con la cabeza baja, sin responder.

El registro no muestra agresiones físicas, pero sí una situación sostenida de exposición frente al resto del curso, con risas y comentarios mientras la escena es captada en video.

Ese material se convirtió en una pieza clave para los investigadores, que ahora analizan si existían antecedentes de conflictos o episodios reiterados dentro del aula.

Una nueva línea en la investigación

Con la incorporación del video, la causa sumó un nuevo eje: determinar si el adolescente había sido víctima de situaciones de hostigamiento previas.

El análisis no es concluyente por el momento. Mientras el material muestra un episodio concreto, todavía resta establecer si se trató de un hecho aislado o de una dinámica más extendida en el tiempo.

Versiones cruzadas dentro de la escuela

En medio de la investigación, algunos alumnos del mismo establecimiento negaron que existieran situaciones de acoso sistemático contra el joven.

Esa diferencia de versiones forma parte del análisis judicial, que intenta reconstruir el contexto completo en el que ocurrió el ataque.

Lo que todavía no se sabe

Los investigadores buscan determinar cómo era la relación del adolescente con sus compañeros, qué ocurría dentro del aula y si hubo señales previas que no fueron advertidas.

El video, que expone una escena cotidiana dentro de la escuela, ahora se transformó en una de las piezas centrales para intentar entender lo que pasó antes de que el joven ingresara armado y desatara el ataque.

Mientras la causa avanza, el foco ya no está solo en el momento de los disparos, sino también en lo que ocurría antes, dentro del aula y frente a todos.