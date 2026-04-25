La madrugada de este sábado se vio alterada en el barrio Gran Neuquén Norte, donde un operativo policial terminó con dos personas demoradas y una motocicleta robada recuperada.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15, cuando efectivos de la Comisaría 18 realizaban un patrullaje preventivo y detectaron a una moto que intentó darse a la fuga. Los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron interceptarla en la intersección de las calles Lago Muster y Potente.

Al identificar el rodado, una Corven Triax 250 cc, y consultar los sistemas policiales, confirmaron que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo. La moto era buscada por otra unidad policial.

El vehículo era conducido por un joven mayor de edad, quien estaba acompañado por una adolescente. Ambos fueron demorados y trasladados a la comisaría. Debido a la presencia de la menor, intervino el área de Niñez, Adolescencia y Familia.

La motocicleta quedó secuestrada y a disposición de la Justicia, mientras avanzaron las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.