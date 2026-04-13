Un operativo realizado por personal de la Comisaría 18° permitió demorar a un hombre y secuestrar un vehículo con pedido de secuestro vigente, en un hecho ocurrido durante la tarde del lunes en el oeste neuquino.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 15 en calles Néstor Barros y Becerra, en el barrio Hipódromo, cuando efectivos que realizaban patrullaje preventivo detectaron un automóvil circulando a alta velocidad.

Indicaron que al intentar identificarlo, el conductor hizo caso omiso a las señales lumínicas y sonoras, iniciándose un seguimiento por distintas arterias. La persecución finalizó en el sector de Loteo Cárdenas, donde tres ocupantes descendieron del rodado y huyeron a pie por patios de viviendas. Los uniformados lograron demorar al conductor.

Al verificar el vehículo, un Peugeot 308 blanco, se constató que la patente colocada no correspondía al rodado. Tras corroborar el número de chasis, se estableció que el automóvil tenía pedido de secuestro vigente desde el 7 de abril, solicitado por la Comisaría Primera.

El conductor fue demorado por presunto encubrimiento y trasladado a sede policial, mientras que el vehículo fue secuestrado y removido mediante grúa. Intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que dispuso la notificación de inicio de actuaciones judiciales y la libertad supeditada del involucrado.