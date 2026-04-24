Un operativo policial logró detener a un hombre y secuestrar un arma de fuego, luego de que se registraran disparos desde una camioneta que había sido robada previamente en el oeste neuquino.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:55 de este jueves, cuando las cámaras de monitoreo urbano detectaron una Citroën Berlingo azul circulando por la intersección de Cabellera del Frío y Delegados Territoriales Neuquinos. Según el registro de video, desde el vehículo se habrían realizado disparos al aire, según informaron desde la Policía de Neuquén.

Poco después, efectivos de la Comisaría N°18 del barrio Gran Neuquén localizaron la camioneta en calle 1° de Enero. Al intentar identificar al conductor, este descendió del vehículo y trató de escapar, ingresando a varias viviendas y desplazándose por zonas elevadas. La Policía montó un operativo cerrojo y finalmente logró detenerlo en las inmediaciones del barrio 192 Viviendas.

El dueño del rodado realizó la denuncia.

El vehículo fue secuestrado y trasladado a la comisaría. Durante una requisa ordenada por la Justicia, encontraron en su interior un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con municiones, que fue incautada. Personal de Criminalística también realizó pruebas para determinar la presencia de residuos de disparo en el detenido.

En paralelo, el propietario de la camioneta confirmó que el vehículo había sido robado previamente y radicó la denuncia correspondiente. La Fiscalía dispuso que se iniciaran actuaciones por hurto de vehículo y portación ilegal de arma de fuego.