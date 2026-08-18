Cuatro hombres fueron interceptados en Villa Manzano cuando circulaban en una camioneta cargada con 33 postes de madera y una motosierra, elementos que, habían sido robados en una chacra durante la tarde. La Policía secuestró el vehículo y todo lo que transportaba y, por disposición de la Fiscalía, los involucrados quedaron detenidos durante varias horas hasta que obtuvieron la libertad.

El procedimiento comenzó alrededor de las 18:26 del lunes, cuando desde la Subcomisaría 61° se informó a la Comisaría 44° sobreel robo de postes desde el interior de una chacra. A partir de esa información, efectivos policiales localizaron una camioneta Nissan doble cabina en la que se desplazaban cuatro hombres. La escena dejó poco margen para las dudas sobre qué estaban trasladando: en la caja del vehículo había una importante cantidad de postes de madera.

En total, los policías contabilizaron 33 postes, además de una motosierra FMT modelo FP-141, de color gris con detalles naranjas. Todo quedó bajo resguardo policial mientras se intentaba establecer el origen de los elementos. Pero faltaba un dato clave para avanzar con la causa. Por eso, los efectivos se comunicaron telefónicamente con el propietario de la chacra señalada en la denuncia.

El hombre fue contundente: los cuatro sujetos no estaban autorizados a ingresar al establecimiento ni a retirar ningún elemento. Además, explicó que se encontraba de viaje y que posteriormente realizaría la presentación escrita correspondiente. Con esa información, la situación pasó directamente a manos de la Fiscalía de turno. El Ministerio Público dispuso iniciar un Legajo de Investigación Preliminar por el delito de “Robo” y ordenó una serie de medidas sobre el vehículo y los elementos encontrados.

Así, la camioneta Nissan quedó secuestrada, al igual que los 33 postes y la motosierra. Los cuatro hombres, en tanto, fueron detenidos en el marco de la investigación.Sin embargo, la detención no se prolongó demasiado. Durante la madrugada, alrededor de las 3:10, la Fiscalía interviniente dispuso que los cuatro involucrados recuperaran la libertad.