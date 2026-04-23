La Policía de Río Negro logró recuperar dos motos robadas en Neuquén en distintos operativos pero igual de efectivos: una fue encontrada en cuestión de horas en Fernández Oro gracias a un rastreo clave, mientras que la otra apareció en Villa Manzano tras más de dos años, durante un control de rutina que destapó una historia mucho más larga.

El golpe más reciente y contundente ocurrió en Fernández Oro, donde la rapidez policial marcó la diferencia. Todo empezó cuando una mujer de 39 años denunció que le habían robado su moto durante la madrugada en la capital neuquina. Pero había un detalle decisivo: el rodado contaba con sistema de rastreo GPS. Ese dato cambió todo. En tiempo real, los efectivos de la Comsiaría 26° pudieron ubicar la moto en la zona de calles 2 de Abril y Tierra del Fuego.

A partir de ahí, el operativo se activó sin demoras. Primero hubo recorridas por el sector y, enseguida, tareas más finas de averiguación que llevaron a un predio con galpones y una vivienda. En ese lugar, una joven de 19 años atendió a los policías y permitió el ingreso sin oponer resistencia. Fue entonces cuando apareció la escena clave: dentro de la vivienda, una Honda XR 150cc. con características idénticas a la robada.

Minutos después, no quedaban dudas. Era la misma. El Gabinete de Criminalística intervino de inmediato, realizó las pericias y secuestró el vehículo, asegurando cada detalle para la causa judicial. Pero el caso no terminó ahí. Mientras avanzaban las diligencias, la joven fue notificada por encubrimiento. Y como si faltara una pieza más, su pareja se presentó en la comisaría y reconoció haber permitido que un tercero dejara la moto en el lugar. Esa confesión lo dejó directamente involucrado en una causa por robo.

Así, en cuestión de horas, no solo se recuperó un bien de alto valor, sino que además la investigación empezó a cerrarse sobre responsables concretos, con una trama que todavía podría escalar.

Control preventivo en Villa Manzano

Sin embargo, no todos los casos tienen la misma velocidad, aunque sí pueden terminar con el mismo resultado. En Villa Manzano, la historia fue distinta, pero igual de reveladora. Allí, durante un control preventivo de rutina, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo interceptaron a un hombre de 30 años que circulaba en una moto sin patente.

Ese detalle, que podría haber pasado desapercibido, encendió las alarmas. El conductor intentó justificar la situación diciendo que el rodado era de un amigo, pero no tenía ningún papel que lo respaldara. Entonces, los policías avanzaron con la verificación en el sistema.

Y ahí saltó la bomba: la Honda Titan 150cc. tenía pedido de secuestro vigente desde octubre de 2023, tras haber sido robada en Neuquén, en jurisdicción de la Comisaría 2°. Más de dos años fuera del radar, hasta que un control en plena calle la devolvió al circuito legal.

Finalmente, el vehículo fue secuestrado en el lugar y el hombre trasladado a la comisaría, donde quedó involucrado en una causa por encubrimiento. No hubo persecución ni denuncia reciente: fue pura presencia policial y ojo entrenado.

Dos hechos distintos, dos tiempos completamente opuestos, pero un mismo resultado: motos robadas que vuelven a aparecer y una policía que, ya sea en cuestión de horas o después de años, logra cerrar el cerco.