Violenta entradera en Fernández Oro: atraparon a un ladrón que escapaba con dinero, un arma y hasta una Biblia

La rápida intervención policial permitió frustrar una violenta entradera en General Fernández Oro y detener a uno de los delincuentes cuando escapaba con dinero, joyas y distintos objetos robados, entre ellos una Biblia. El delincuente también llevaba un revólver calibre 22, mientras que un segundo involucrado logró huir y permanece prófugo.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 23:40 en una vivienda de Fernández Oro. Según la investigación, dos hombres ingresaron por la fuerza al domicilio, golpearon a los propietarios y los redujeron. Entre las víctimas se encontraba una mujer de 80 años, quien, al igual que el resto de los ocupantes de la casa, fue atada de pies y manos mientras los delincuentes recorrían las habitaciones en busca de dinero y objetos de valor.

La situación fue advertida por una familiar de las víctimas, que observó el asalto a través de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la vivienda. De inmediato dio aviso al 911 RN Emergencias, lo que permitió que efectivos de la Comisaría 26° llegaran en pocos minutos y sorprendieran a los delincuentes cuando intentaban escapar por el patio trasero, en dirección al sector de las vías y la Ruta Provincial 65.

Tras una breve persecución, los policías detuvieron a uno de los sospechosos, un hombre de 39 años domiciliado en el barrio La Paz de Cipolletti.

En la mochila que llevaba encontraron un revólver calibre 22, importantes sumas de dinero en efectivo distribuidas en varios fajos, un teléfono celular, cinco anillos, un reloj, una Biblia y un pasamontañas. Todos los elementos fueron secuestrados por orden de la Justicia, mientras que el otro asaltante consiguió escapar aprovechando la oscuridad.

Las víctimas recibieron asistencia médica y posteriormente reconocieron como propios los objetos recuperados durante el operativo. En tanto, la Policía mantiene la búsqueda del segundo sospechoso y continúa con la investigación para esclarecer por completo el violento robo que conmocionó a los vecinos de Fernández Oro.