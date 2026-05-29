El conflicto por las fotomultas en Plottier sumó un nuevo capítulo que volvió a encender las críticas sobre el sistema implementado durante la gestión del exintendente Luis Bertolini. Ahora, una jubilada que pidió un crédito para pagar infracciones que asegura nunca recibió quedó en el centro de una denuncia que ya llegó al Concejo Deliberante.

La presentación fue realizada por la abogada Liliana Peral, quien confirmó en diálogo con "La mañana es de la primera", que se emite por la AM550, que ingresó un pedido de juicio político contra el juez de Faltas Juan Carlos González.

La polémica crece en medio de denuncias cruzadas, vecinos que aseguran recibir respuestas distintas según quién los atienda y cuestionamientos sobre el funcionamiento de las cámaras incluso después de que el sistema fuera suspendido.

“Tuvo que pedir un crédito”

Según relató Peral, una jubilada y paciente oncológica llegó a su estudio después de vender su auto y descubrir que acumulaba siete infracciones.

La mujer aseguró que nunca recibió las notificaciones en su domicilio.

“La mujer tuvo que pedir un crédito de 3 millones de pesos para pagar”, afirmó la abogada.

Según explicó, la deuda ascendía a 1.700.000 pesos y ahora enfrenta cuotas mensuales de 600 mil pesos con una jubilación de 1.200.000.

Peral adelantó que buscarán reclamar la devolución del dinero y daños y perjuicios.

Un sistema suspendido, pero que sigue generando cobros

El punto que más dudas genera entre los vecinos es que el sistema de fotomultas fue suspendido por el Concejo Deliberante, aunque continúan apareciendo situaciones vinculadas al cobro de infracciones.

“No es un secreto lo que viene pasando en Plottier”, sostuvo la abogada.

“Hay personas que van al juzgado y no les quieren dar el libre deuda y los obligan a pagar las multas, hay personas que van y se lo dan”, agregó, indignada

Peral también cuestionó que muchos vecinos aseguran no haber sido informados sobre la posibilidad de realizar descargos.

Videos que no aparecen y cambios en el sistema

Durante la entrevista radial, la abogada describió situaciones que, según afirmó, se repiten desde hace semanas.

Contó el caso de una persona que pidió acceder al video de la infracción y recibió respuestas distintas entre el juzgado y los contactos vinculados al sistema de cobro.

“La persona tuvo que terminar pagando para poder resolver su situación de sacar el carnet”, afirmó.

También aseguró que algunos vecinos accedieron a descuentos después de modificaciones realizadas dentro del sistema.

“Nosotros queremos saber qué está pasando, que alguien investigue”, planteó.

El foco puesto sobre el juez de Faltas

El pedido de juicio político contra Juan Carlos González ya ingresó formalmente al Concejo Deliberante y ahora deberá atravesar el procedimiento institucional correspondiente.

Peral cuestionó además el origen del sistema de cámaras y apuntó directamente contra la gestión anterior.

“El primer grave error que comete Bertolini es no publicar el decreto que pretende la instalación de las cámaras”, sostuvo.

La abogada también criticó el contrato firmado con la empresa encargada del sistema y afirmó que “fue un contrato con una empresa entre gallos y medianoche”.

“Hasta que saquen las cámaras”

Mientras continúan los reclamos administrativos y judiciales, el tema sigue creciendo entre vecinos que todavía intentan resolver multas, acceder a documentación o destrabar trámites personales.

“Parece que están a la espera de que la gente se olvide”, dijo Peral.

Y lanzó una frase que resume el clima que atraviesa el conflicto:

“El día que saquen las cámaras de los postes de luz nos vamos a quedar tranquilos”, reclamó.

“Mientras el gobernador intenta una gestión transparente”

La abogada Liliana Peral también vinculó el conflicto de las fotomultas con el clima político que atraviesa la provincia y marcó diferencias con el discurso que impulsa el gobierno neuquino sobre los controles y el manejo de los recursos públicos.

“Mientras el gobernador intenta una gestión transparente, acá es al revés, van a meterle la mano en el bolsillo al vecino, rapidito”, afirmó durante la entrevista.

La letrada además apuntó contra el rol del Concejo Deliberante de Plottier y pidió que los concejales intervengan en el tema.