En la previa al comienzo de los festejos por el Día del Estudiante y Día de la Primavera, las autoridades de Neuquén ya han comenzado con el operativo, que se puso en marcha a las 00 de este jueves 17 de septiembre. El mismo continuará todo el fin de semana hasta el martes 22.

El despliegue contempla controles en bicicletas, patrulleros y motos, en distintas localidades neuquinas durante cinco días para evitar incidentes y disturbios. En diálogo con Entretiempo por AM550, el comisario Mayor Gustavo Pizarro, adelantó que buscan pasar los festejos en "paz y sin incidentes".

Para ello se ha desplegado personal, junto con Tránsito y la Dirección Antinarcóticos, en distintas zonas donde habrá aglomeración de jóvenes. "La idea no es prohibirles, sino prevenir y no tener que lamentar no solo incidentes sino también accidentes", aseguró.

El mismo detalló que normalmente tienen 350 a 400 efectivos trabajando, pero para que este operativo desplegarán alrededor de 600 policías en los distintos puntos indicados.

Los puntos con más policías

Los controles estarán concentrados en plazas y las costas de los ríos, identificando a aquellas personas que generen disturbios, mientras que Tránsito controlará los ingresos a las localidades, documentación y alcoholemia, y la División Antinarcóticos supervisará las costas y plazas.

"No vamos a prohibir ningún festejo", aclaró Pizarro, sino que lo que se busca es que celebren dentro de los límites, pero no impedirán ninguna celebración ni evento.

Los lugares donde habrá operativos son los más utilizados por los jovenes para disfrutar: el ingreso al Chocón, zona costera, camping, balneario Senillosa, costa río Plottier, Isla 132, balnearios, península Hiroki, en el canal de Centenario, la plaza de las banderas, parque jaime de nevares, parque este, balneario de Centenario y Vista Alegre y los ingresos al lago Mari menuco.

El comisario aprovechó a solicitar a los padres que le transmitan a sus hijos que es un festejo y una tradición y que se debe disfrutar como tal, para evitar que se excedan y generen conflictos entre ellos.