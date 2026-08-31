La pelea que terminó en plena calle

La noche del sábado terminó con una violenta pelea en pleno Alto neuquino, donde varias personas protagonizaron una riña a la salida de un conocido local bailable y terminaron arrojándose piedras y baldosas.

El episodio ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Belgrano al 64 y requirió la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, que acudieron para dispersar el enfrentamiento.

El descontrol también alcanzó a un comercio de comidas de la zona. Durante la pelea, uno de los involucrados pateó la vidriera del local y provocó daños en los cristales.

La pelea ocurrió a la salida de un local bailable del Alto neuquino, y terminó con daños en el local de al lado.

Dos demorados y un herido

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de Seguridad de la Policía de Neuquén, confirmó que dos personas fueron demoradas luego de la intervención policial.

“Se disolvió la riña, u hubo dos personas demoradas por contravenciones”, explicó durante una entrevista con Mejor Informado.

En medio del enfrentamiento, además, una persona resultó herida y se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Regional Castro Rendón.

Mazzone señaló que el episodio se produjo “a raíz de un disturbio afuera de un local bailable” y que “se generó una riña entre varias personas y dañaron el vidrio de un local”.

Un herido fue trasladado terminó en el Hospital Castro Rendón.

El comercio terminó con los vidrios rotos

La violencia no quedó limitada a quienes participaban de la pelea. El frente de un local gastronómico terminó dañado como consecuencia del enfrentamiento.

“Producto de la misma riña y del estado exaltado de las personas, uno pateó la vidriera”, detalló Mazzone.

Por el momento, el propietario del comercio todavía no realizó una denuncia formal ante la Policía.

“Presuntamente iba a hacer la denuncia el dueño, pero todavía no se acercó a la comisaría”, explicó el comisario.

En medio de la violencia, una persona pateó el vidrio de un local de comidas.

La Policía intervino y dispersó la pelea

La intervención de los efectivos permitió disolver el enfrentamiento y demorar a dos personas por contravenciones.

La situación había generado preocupación entre quienes se encontraban en la zona, mientras numerosas personas se acercaron para observar lo que ocurría y registraron imágenes con sus teléfonos celulares.

El episodio vuelve a poner el foco sobre los violentos disturbios que pueden producirse durante la madrugada en sectores de concentración nocturna, donde una pelea puede terminar rápidamente involucrando a comercios, transeúntes y vecinos.