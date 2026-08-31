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Policiales

Piedras, baldosas y vidrios rotos tras una brutal pelea a la salida de un conocido boliche en pleno centro de Neuquén

Dos personas fueron demoradas, y un hombre terminó en el Castro Rendón. Un local gastronómico sufrió daños importantes durante la violenta riña.

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Por Esteban Ramírez

Editor de Mejor Informado. Periodista, redactor, community manager, fotógrafo.
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 16:00
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Una lluvia de piedras y baldosas terminó con vidrios rotos de un local gastronómico.

La pelea que terminó en plena calle

La noche del sábado terminó con una violenta pelea en pleno Alto neuquino, donde varias personas protagonizaron una riña a la salida de un conocido local bailable y terminaron arrojándose piedras y baldosas.

El episodio ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Belgrano al 64 y requirió la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, que acudieron para dispersar el enfrentamiento.

El descontrol también alcanzó a un comercio de comidas de la zona. Durante la pelea, uno de los involucrados pateó la vidriera del local y provocó daños en los cristales.

La pelea ocurrió a la salida de un local bailable del Alto neuquino, y terminó con daños en el local de al lado.

Dos demorados y un herido

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de Seguridad de la Policía de Neuquén, confirmó que dos personas fueron demoradas luego de la intervención policial.

“Se disolvió la riña, u hubo dos personas demoradas por contravenciones”, explicó durante una entrevista con Mejor Informado.

En medio del enfrentamiento, además, una persona resultó herida y se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Regional Castro Rendón.

Mazzone señaló que el episodio se produjo “a raíz de un disturbio afuera de un local bailable” y que “se generó una riña entre varias personas y dañaron el vidrio de un local”.

Un herido fue trasladado terminó en el Hospital Castro Rendón.

El comercio terminó con los vidrios rotos

La violencia no quedó limitada a quienes participaban de la pelea. El frente de un local gastronómico terminó dañado como consecuencia del enfrentamiento.

“Producto de la misma riña y del estado exaltado de las personas, uno pateó la vidriera”, detalló Mazzone.

Por el momento, el propietario del comercio todavía no realizó una denuncia formal ante la Policía.

“Presuntamente iba a hacer la denuncia el dueño, pero todavía no se acercó a la comisaría”, explicó el comisario.

En medio de la violencia, una persona pateó el vidrio de un local de comidas.

La Policía intervino y dispersó la pelea

La intervención de los efectivos permitió disolver el enfrentamiento y demorar a dos personas por contravenciones.

La situación había generado preocupación entre quienes se encontraban en la zona, mientras numerosas personas se acercaron para observar lo que ocurría y registraron imágenes con sus teléfonos celulares.

El episodio vuelve a poner el foco sobre los violentos disturbios que pueden producirse durante la madrugada en sectores de concentración nocturna, donde una pelea puede terminar rápidamente involucrando a comercios, transeúntes y vecinos.

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