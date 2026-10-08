Una pelea entre grupos de jóvenes generó momentos de tensión durante la mañana de este jueves 8 de octubre en pleno centro de la ciudad de Neuquén. El enfrentamiento comenzó en la esquina de Sarmiento y Misiones y terminó en inmediaciones del carrito de panchos ubicado en Sarmiento y San Luis.

Según informó el Móvil de AM550 en La Primera Mañana, el episodio ocurrió pasadas las 6 de la mañana, cuando varios jóvenes comenzaron una discusión que rápidamente pasó a los empujones y golpes. La situación provocó corridas por distintas calles y llamó la atención de las personas que circulaban por la zona.

Trabajadores que se dirigían a sus empleos en autos y colectivos fueron testigos del enfrentamiento y observaron cómo los jóvenes se perseguían mientras intercambiaban golpes. La escena generó preocupación entre quienes transitaban por ese sector de la ciudad a primera hora de la mañana.

Ante la situación, la Policía intervino rápidamente y logró dispersar a los grupos antes de que el enfrentamiento pasara a mayores. La presencia de los efectivos permitió controlar la situación y evitar que la pelea continuara extendiéndose por las calles.

El sector suele concentrar a grupos de jóvenes durante las primeras horas de la mañana, especialmente después de la salida de los boliches, ya que en el lugar se encuentran las paradas de colectivos. Allí también funcionan distintas paradas de colectivos, por lo que suele registrarse un importante movimiento de personas que regresan a sus casas o comienzan su jornada laboral.