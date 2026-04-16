La esquina de Avenida Libertador y Canadá en Centenario fue escenario de un violento choque durante el mediodía de este jueves.

El siniestro involucró un Fiat Palio conducido por una mujer de 40 años, con domicilio en Vista Alegre, que circulaba por Libertador sentido este-oeste, y por Canadá, de norte a sur, lo hacía un Fiat Uno ocupado por una mujer de 27 años y su hijo de 5 años.

Según relataron, el Palio impactó contra un costado del Fiat Uno, provocando que ambos ocupantes sufran golpes. Por esto fueron asistidos y hospitalizados en el nosocomio Natalio Burd.

Desde bomberos voluntarios, que también intervinieron, señalaron a Centenario Digital que la mujer presentaba un corte en el cuero cabelludo y el menor un hematoma en el cuello.

Agregaron que ninguno de los heridos llevaba el cinturón colocado al momento del siniestro.

Efectivos policiales de la División Tránsito Villa Obrera le realizaron el test de alcoholemia a la conductora del Palio y este arrojó resultado negativo.