Este jueves por la mañana se produjo un fuerte choque en el centro neuquino que terminó con un niño de 5 años herido, por lo cual debió ser atendido por los médicos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Cruz y Perito Moreno, entre un COLE y un Fiat Cronos que circulaba por la derecha. Se registraron daños materiales y por el momento no trascendió cómo ocurrió el impacto.

En cuanto a los vehículos, el Fiat Cronos fue impactado en su lateral izquierdo trasero y por la colisión se golpeó su baúl y una de sus ópticas.

Afortunadamente no hubo heridos graves, aunque un nene de 5 años que viajaba en el colectivo con sus padres debió ser asistido en el lugar por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) ya que presentaba un golpe en la frente. Luego agregaron que se encontraba fuera de peligro.

El tránsito en la zona estuvo demorado mientras realizaban los operativos y retiraban los vehículos, aunque minutos después ya estaba normalizado.