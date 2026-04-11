Un nuevo hecho de imprudencia al volante generó indignación en el Casco Viejo de Centenario, donde una camioneta protagonizó un fuerte choque y se dio a la fuga, dejando importantes daños materiales y reavivando el reclamo por la falta de controles.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de la 1:35, en la intersección de calles Antártida Argentina y en las inmediaciones del Paseo de calle Belgrano, un sector señalado por los vecinos como conflictivo por la circulación de vehículos a alta velocidad.

Según se pudo reconstruir a partir de cámaras de seguridad, una camioneta Chevrolet S10 doble cabina, presuntamente de color gris plata, dobló a gran velocidad y, en una maniobra imprudente —que no se descarta haya sido intencional para realizar trompos—, perdió el control sobre el asfalto húmedo. El vehículo terminó cruzándose y chocó violentamente contra el lateral izquierdo de una Mitsubishi Outlander bordó que se encontraba estacionada. El impacto provocó importantes daños en el rodado.

Lejos de detenerse, el conductor dio marcha atrás y escapó del lugar a toda velocidad, pese a que la camioneta presentaba el frente completamente destruido. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia de viviendas cercanas.

El hecho ocurrió en un contexto que los propios vecinos describen como habitual: noches de descontrol, con ruidos molestos, picadas y vehículos circulando con escapes libres hasta altas horas de la madrugada.

“Es un descontrol total. Hay noches en las que no dormimos por las explosiones de los autos y motos. Se juntan a tomar y poner música fuerte”, relató Javier, un vecino del sector, al portal Centenario Digital. Además cuestionó la falta de controles durante los fines de semana.

Los reclamos apuntan a la ausencia de operativos de tránsito en una zona donde —aseguran— estas situaciones se repiten cada viernes, sábado y domingo. Mientras tanto, el conductor que provocó el choque continúa sin ser identificado.