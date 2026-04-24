Vecinos de Catriel se reunirán este domingo desde las 17 horas en la Rotonda de la Torre de Acceso Sur para participar de una jornada de encuentro, reflexión y reclamo por el estado de la Ruta Nacional 151, considerada estratégica para la región, pero marcada por el deterioro y la falta de obras.

La convocatoria incluye una mateada y volanteada para visibilizar la necesidad de reconstrucción de la traza y garantizar condiciones de seguridad vial. “No podemos perder más vidas en esta ruta, seguimos reclamando por nuestros derechos”, expresaron los organizadores, quienes remarcaron que se trata de una lucha colectiva que involucra a toda la comunidad.

Como cada día 26, vecinos y familiares de víctimas de siniestros viales volverán a reunirse para mantener vivo el reclamo por una obra largamente esperada: la construcción de una nueva Ruta Nacional 151. La actividad comenzará a las 18:30 con un abrazo simbólico en la Torre de Acceso Sur, donde también se elevará una oración en memoria de las víctimas, acompañando a las familias que sostienen mes a mes el pedido de respuestas y soluciones concretas.

Vecinos de Catriel se reunirán en la Torre de Acceso Sur para reclamar por la Ruta 151

La Ruta Nacional 151, conocida como “Ruta Petrolera”, es una vía fundamental para el desarrollo regional y el transporte de producción, pero su estado genera preocupación desde hace años. El deterioro de la calzada y la cantidad de incidentes registrados han convertido a esta traza en un punto crítico para la seguridad vial.

Desde la organización se invitó a participar activamente de la jornada, reforzando el reclamo ante las autoridades competentes. El municipio y el Concejo Deliberante acompañan la convocatoria, destacando que se trata de un pedido legítimo y urgente de la comunidad.

La actividad busca no solo visibilizar la problemática, sino también presionar por soluciones concretas que permitan avanzar en la reconstrucción de la ruta y garantizar condiciones seguras para quienes transitan diariamente.