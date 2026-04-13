Un siniestro vial registrado en las últimas horas generó demoras en el tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Neuquén, en la zona previa al desvío hacia Ruta 7. De acuerdo a la información recabada en el lugar, el hecho involucró a una moto en la que circulaban dos personas y un automóvil. Si bien no se pudo precisar la marca del vehículo, testigos indicaron que el impacto habría sido leve.

Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre la calzada, aunque se encontraba consciente. Su acompañante, una mujer, permanecía a su lado mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Ambos llevaban casco al momento del incidente.

La presencia policial y la espera del servicio de emergencias provocaron una circulación lenta en ambos sentidos. En particular, se registraron largas filas de vehículos en dirección desde Cipolletti hacia Neuquén, especialmente en el tramo previo al cruce del puente. Según se indicó, el puente no presentaba inconvenientes, sino que las demoras se concentraban unos 100 metros antes del desvío hacia Ruta 7.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las causas del hecho ni sobre el estado de salud de los involucrados, aunque todo indicaría que no se trataría de un siniestro de gravedad.



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