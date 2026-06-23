Un violento vuelco se registró cerca de las 23:20 de este lunes sobre la Ruta Nacional 22, en dirección a Neuquén, y dejó como saldo dos personas heridas que debieron ser trasladadas a un centro de salud.

La emergencia movilizó a una dotación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul luego de que ingresara un llamado alertando sobre un siniestro vial en el que, en un primer momento, se indicó que podría haber personas atrapadas dentro del vehículo.

Sin embargo, al arribar al lugar, los bomberos constataron que los ocupantes ya habían sido asistidos por personal sanitario y trasladados en ambulancia para recibir atención médica.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1317 de la Ruta 22. De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en la zona, el vehículo involucrado, un Chevrolet Corsa gris, habría despistado por causas que aún se investigan y terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.

Tras salir de la cinta asfáltica, el automóvil quedó detenido sobre la banquina sur, a unos 15 metros de la ruta. Además, presentaba daños visibles en uno de sus guardabarros, evidenciando la violencia del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul. Rubén Karstan, segundo jefe del cuartel, explicó que la intervención se centró en tareas preventivas y de seguridad.

“Cuando llegamos, la ambulancia ya estaba trasladando a las dos personas que viajaban en el vehículo. Nuestra tarea fue realizar prevención junto al personal policial, verificar el estado del automóvil y luego regresar a la base”, detalló.