Un camión que superaba la altura máxima permitida causó caos en el centro de San Martín de los Andes. El vehículo transportaba una grúa, y a su paso por calle Villegas arrancó una gran cantidad de cables del tendido urbano.

Fueron varias cuadras las que recorrió provocando destrozos, hasta que efectivos policiales pudieron detener su marcha. Algunos automóviles que estaban estacionados sufrieron graves daños debido a la caída de postes.

El rodado de gran porte era de la empresa Vía Cargo, y según algunos trascendidos no contaría con el permiso de grúa necesario. Gran parte del cableado terminó sobre la calzada, lo que provocó demoras en la circulación y sobre todo un gran riesgo para los peatones.

Vecinos quedaron sin luz

Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informaron que el incidente provocó la interrupción del suministro para aproximadamente 150 usuarios. Según un comunicado, el camión provocó la caída de estructuras metálicas y daños en conductores de baja tensión.

Resaltaron que personal operativo se encuentra trabajando para normalizar la situación, lo que llevaría aproximadamente dos horas. Además, solicitaron tomar las precauciones necesarias hasta la restitución del suministro.