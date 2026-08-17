Un camión de transporte internacional que trasladaba una carga de vidrios volcó durante la noche del domingo en una curva de la Ruta Nacional 242, a la altura del paraje Liu Cullín, a unos 10 kilómetros de Las Lajas. El conductor, un hombre de 48 años oriundo de Mendoza, fue trasladado al hospital local con una herida cortante en el cuero cabelludo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:05 del domingo 16 de agosto, en inmediaciones del kilómetro 3 de la Ruta Nacional 242, en la curva ubicada a la salida del puente sobre el arroyo Liu Cullín.

De acuerdo con la información policial, el camión circulaba desde el paso internacional Pino Hachado hacia Las Lajas cuando, por circunstancias que son materia de investigación, se produjo el vuelco.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de un camión Volvo blanco, con un semirremolque amarillo y un contenedor del mismo color, que transportaba vidrios como parte de una operación de transporte internacional.

El conductor fue trasladado al hospital

Una ambulancia del Hospital de Las Lajas acudió al lugar junto con personal de enfermería y trasladó al conductor para que recibiera atención médica. Según se informó, presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo.

También trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos Voluntarios de Las Lajas, quienes inspeccionaron el vehículo y determinaron que no existía una situación de emergencia que requiriera su intervención.

Debido a que se trataba de un transporte internacional, también se presentó en el lugar un agente de transporte aduanero, que intervino en las diligencias vinculadas con la carga y la documentación del vehículo.

El hecho ocurrió en un sector de la Ruta Nacional 242 utilizado diariamente por numerosos camiones que se dirigen hacia el paso internacional Pino Hachado y desde allí hacia Chile.

Las circunstancias en las que se produjo el vuelco son materia de investigación y deberán determinarse las causas que llevaron al conductor a perder el control del transporte en ese sector de la ruta.