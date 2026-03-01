Un impactante vuelco se registró este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la conocida curva de Pío Protto, en medio del intenso temporal que afecta a la región.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16, cuando un camión de transporte de carga, por motivos que aún se intentan determinar, perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, quedando atravesado en la calzada. Parte de la carga quedó desparramada sobre la banquina, lo que complicó la circulación en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y no se registraron personas heridas, pese a lo aparatoso del episodio y a las difíciles condiciones climáticas.

Tras el vuelco, se produjo además un derrame de combustible, lo que obligó a un rápido despliegue de los equipos de emergencia para evitar mayores riesgos. Dotaciones de Bomberos trabajaron con espuma sobre la calzada para limpiar la zona y prevenir posibles incendios o nuevos accidentes.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Tránsito, personal de Salud del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y equipos de rescate, que coordinaron tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por el sector mientras continúan los trabajos de limpieza y remoción del camión. Hasta el momento no se informó cuándo será retirado el vehículo pesado ni si habrá interrupciones totales en la circulación.

RUTA 40 CORTADA

Debido al vuelco de un camión en la curva Pío Proto, la Ruta Nacional 40 permanece cortada (20:hs). Allí trabajan Bomberos Voluntarios, SIEN, Policía de Neuquén y Protección Civil y Bromatologia del Municipio de San Martín de los Andes. Asimismo, el área de Vialidad e Hidráulica del Municipio se hicieron presentes con máquinas viales.

Según lo informado, el corte total en la circulación por el sector.