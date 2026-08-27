Volcó una camioneta que transportaba conservadoras con sangre en la Ruta 237: el conductor resultó herido

Una camioneta Toyota Hilux que transportaba conservadoras con sangre volcó este miércoles por la noche sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1542. El conductor, que era la única persona que viajaba en el vehículo, recibió asistencia del personal de salud y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro médico para su evaluación y atención.

De acuerdo con el informe de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el aviso sobre el siniestro vial fue recibido durante la tarde del miércoles. A las 20:32, el móvil 13 salió hacia el lugar para intervenir en el incidente registrado sobre la ruta nacional.

El conductor fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Al arribar, los bomberos constataron que se trataba del vuelco de una Toyota Hilux ocupada por una única persona. En el interior del vehículo había conservadoras que transportaban sangre y, según se podía observar en la identificación de los recipientes, correspondían al Centro Regional de Hemoterapia.

Las conservadoras estaban identificadas como pertenecientes al Centro Regional de Hemoterapia.

El conductor fue asistido inicialmente por personal de salud que se encontraba en el lugar y luego trasladado en una ambulancia para recibir la correspondiente evaluación y atención médica.

Seguridad en la zona

Tras el vuelco, el personal de Bomberos Voluntarios realizó tareas de seguridad y prevención en el sector para resguardar el área y evitar nuevos riesgos mientras se desarrollaba la intervención.

Una vez finalizadas las tareas y asegurada la zona, el móvil 13 emprendió el regreso hacia la base. Según el parte oficial, el retorno se concretó a las 23:01, luego de casi dos horas y media de trabajo desde la salida del cuartel.