Los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila colaboraron con un rescate de un grupo de pescadores en la zona de Fortín Nogueira, quienes estaban atrapados por el río. Las autoridades recibieron un llamado solicitando ayuda para el grupo.

Los mismos estaban acampando en el lugar y, debido a la crecida del río, quedaron varados sin poder salir, con su vehículo parcialmente en el agua.

A las 9.30 salió un móvil hacia el lugar, además solicitaron colaboración de Guardafaunas y personal de la Comisaría 8ª, quienes trabajaron en conjunto para poder asistir a las personas y retirar el vehículo del lugar.

Luego de varias horas de trabajo se logró rescatar a los ocupantes y retirar el vehículo del agua, sin registrarse personas lesionadas.

Agradecieron el trabajo coordinado de las instituciones y brindaron recomendaciones para quienes van a acampar: