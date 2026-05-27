Lo que parecía un simple control vehicular sobre la Ruta Nacional 250 terminó sacudiendo al ambiente fierrero de la región: la Policía de Río Negro secuestró un motor de Fiat Uno con pedido de secuestro vigente por robo automotor desde 2023 que era transportado por un conocido preparador de autos de carrera que horas antes había participado de la competencia de la Clase Dos del Turismo Pista del Valle en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. El hombre fue notificado por presunto encubrimiento.

El procedimiento se realizó el lunes cerca de las 11:20 en Pomona, cuando efectivos del Destacamento Especial de Seguridad Vial desplegaban controles por el fin de semana largo sobre la Ruta 250. En medio de la fiscalización rutinaria, los uniformados frenaron la marcha de una Mercedes Benz tipo furgón mixto que circulaba en dirección a Viedma.

Sin embargo, lo que encontraron en la parte trasera del vehículo llamó rápidamente la atención de los efectivos. Según pudo saber este medio, en el sector de carga había varios motores armados y semi desarmados, una escena que obligó a profundizar la inspección. El conductor, reconocido en el ambiente automovilístico regional por trabajar en la preparación de autos de competición, aseguró que la documentación de los motores estaba en poder de sus propietarios.

Pero la explicación no alcanzó. A partir de eso, los policías comenzaron a verificar una por una las numeraciones de los motores utilizando la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor. Fue entonces cuando apareció el dato que cambió por completo el panorama del operativo.

Uno de los motores, perteneciente a un Fiat Uno, registraba un pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2023 en el marco de una causa por robo automotor requerida por la Comisaría 46 de Neuquén. El hallazgo generó sorpresa incluso entre los investigadores, debido a la vinculación del conductor con el ambiente del automovilismo zonal.

Además, trascendió que el preparador había estado durante el fin de semana en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, donde participó de la actividad de la Clase Dos del Turismo Pista del Valle, una de las categorías más convocantes de la región. Tras finalizar la competencia, emprendió el viaje y quedó envuelto en el procedimiento policial que terminó con el secuestro del motor.

Por disposición de la fiscal de turno, la fiscal Analía Álvarez, el motor fue inmediatamente incautado y el conductor quedó notificado por el presunto delito de encubrimiento.