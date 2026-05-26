Una madrugada de furia, golpes y corridas terminó con un hombre imputado en Cipolletti luego de protagonizar un violento escándalo dentro y fuera de un boliche céntrico, donde agredió al personal de seguridad y después se enfrentó físicamente con policías que intentaban detenerlo.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, todo ocurrió cerca de las 5 de la mañana del domingo en un local bailable ubicado sobre calle Roca, casi esquina España. Allí, el acusado comenzó a generar disturbios dentro del establecimiento y la situación rápidamente se salió de control.

Cuando el personal de seguridad intentó retirarlo del lugar, el hombre reaccionó con extrema violencia. De acuerdo a la acusación, empezó a lanzar golpes de puño, patadas y amenazas contra los trabajadores del boliche mientras forcejeaba para evitar ser expulsado.

En medio del brutal episodio, dos empleados terminaron heridos. Una mujer sufrió lesiones en la mano y la muñeca, mientras que otro trabajador recibió golpes que le provocaron heridas en una de sus piernas. Sin embargo, la tensión continuó incluso después de que lograran sacarlo hacia el exterior del local.

Ya en plena vía pública, el acusado volvió a descontrolarse y se enfrentó con efectivos de la Comisaría Cuarta que realizaban tareas adicionales de seguridad. Según la reconstrucción judicial, el hombre se resistió violentamente a la detención y atacó físicamente a los uniformados, generando momentos de máxima tensión en la zona.

Además, tras una persecución de varios metros, la Policía finalmente logró reducirlo. Uno de los efectivos terminó con un fuerte golpe en el rostro y debió recibir asistencia médica. Posteriormente, se confirmó que sufrió un traumatismo encéfalo craneano leve, lesión que agravó todavía más la situación procesal del imputado.

Finalmente, la Justicia formuló cargos por atentado contra la autoridad agravado y lesiones leves, habilitando una investigación penal por cuatro meses. También le impusieron severas restricciones: no podrá acercarse a menos de 100 metros del boliche ni de las víctimas y deberá abstenerse de protagonizar hechos violentos en eventos públicos mientras avance la causa.