Un operativo de control vehicular realizado en horas de la tarde del domingo finalizó con personas identificadas en el Acceso Jaime de Nevares y la calle Fernando Rivas en Centenario. Efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera, División Drones y personal de Tránsito Municipal estuvieron participando del mismo.

Fueron identificados un total de 210 y 217 personas. Dos conductores iban alcoholizados y uno de ellos tenía 1,28 gramos informaron las autoridades intervinientes.

En total secuestraron cuatro autos y dos motos y labraron 25 infracciones por distintos faltantes de documentación obligatoria.

El objetivo era controlar a quienes salían del Balneario Municipal ya que los fines de semana suele haber consumo de alcohol en este lugar y muchas familias suelen llegar al mediodía y quedarse hasta el atardecer.