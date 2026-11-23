Un choque en las primeras horas de este feriado de lunes 23 de noviembre dejó a dos jóvenes de 23 y 24 años de edad lesionados tras un choque con una camioneta en Centenario. El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Honduras y Suyai, en el Barrio Sayhueque.

Una camioneta Chevrolet Tracker conducida por un hombre circulaba por calle Honduras, cuando intentó girar hacia la izquierda hacia Suyai se produjo el impacto contra una motocicleta Mondial 150 cc.

Los jóvenes que iban en el birrodado sufrieron golpes y uno de ellos presentaba un fuerte dolor en la espalda. Hasta el momento no se sabe su estado de salud ni la gravedad de las lesiones.

Ambos fueron llevados en una ambulancia por personal de salud hacia el Hospital Natalio Burd. El conductor de la camioneta no sufrió heridas y al momento de la realización del test de alcoholemia este arrojo 1,74 gramos, un valor totalmente excedido de lo permitido.

Por el siniestro y la alcoholemia intervinieron bomberos voluntarios, efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría 52. Luego de la realización de las pericias en el lugar procedieron al secuestro de los dos rodados involucrados en el hecho.