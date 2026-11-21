Dos jóvenes que circulaban en una Honda Wave 110 cc escaparon de un control de tránsito en la Ruta 7, cruzaron un semáforo en rojo y fueron interceptados por motoristas de la Policía luego de una persecución. Ocurrió el viernes por la noche, durante un operativo realizado en la zona del ex peaje, entre Neuquén y Centenario.

El conductor aceleró cuando el personal policial y municipal le indicó que detuviera la marcha. En la maniobra de escape puso en riesgo a los agentes que trabajaban en el lugar y, a pocos metros, cruzó un semáforo en rojo en el acceso al barrio 11 de Octubre.

Los motoristas de la Comisaría Quinta salieron detrás de la motocicleta. Unos kilómetros más adelante lograron cerrarle el paso y escoltaron a los dos ocupantes nuevamente hasta el sector donde se desarrollaba el control.

Después se conoció el motivo de la fuga: el conductor no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio. Según informó el sitio Centenario Digital, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito municipal.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito municipal

El operativo en el ex peaje terminó con vehículos secuestrados y actas

El procedimiento de control se había iniciado alrededor de las 19 y se extendió hasta las 21:30. Participaron efectivos de la División Tránsito Villa Obrera, la Comisaría Quinta e inspectores municipales de Tránsito y Bromatología.

También intervino la División Drones de la Policía, dependiente del área de Informática y Comunicaciones, que realizó un relevamiento aéreo de la circulación con los equipos incorporados recientemente por la fuerza.

El control en el ex peaje incluyó patrullajes, puestos fijos y relevamientos aéreos con drones policiales

El despliegue incluyó controles dinámicos y puestos fijos en ambas manos de la Ruta 7. Como resultado, además de la motocicleta involucrada en la fuga, fueron secuestrados otros dos autos y dos motos por falta de documentación obligatoria. También se labraron más de 30 actas contravencionales por distintas irregularidades.

Durante el operativo, el comisario Héctor Valdez, jefe de Tránsito Villa Obrera, y Carlos Torres, director de Tránsito Municipal, coordinaron las tareas. Las autoridades adelantaron que los controles continuarán durante el fin de semana largo, con ubicaciones y horarios aleatorios