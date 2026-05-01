Una joven de 26 años, madre de dos hijos, murió este viernes por la madrugada tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías de Rincón de los Sauces. El siniestro ocurrió alrededor de las 6, a unos dos kilómetros de la rotonda de ingreso a la ciudad, en dirección al sector de Cerro Auca Mahuida.

Según confirmaron fuentes oficiales, se trató de un vuelco sin intervención de terceros. La víctima era la única ocupante del vehículo y fue encontrada debajo del rodado cuando llegaron los equipos de emergencia.

Bomberos voluntarios acudieron tras recibir el alerta y constataron que efectivos policiales ya trabajaban en la escena. Al intentar verificar signos vitales, se confirmó que la mujer había fallecido en el lugar.

Un tramo oscuro y de alta velocidad

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el vehículo habría despistado y dado al menos un tumbo sobre uno de los sectores más transitados de la Ruta 6 durante la noche y la madrugada.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que la zona presenta condiciones complejas para la circulación nocturna por la escasa iluminación, sumado a velocidades elevadas que suelen registrarse en ese corredor petrolero.

La mecánica exacta del hecho todavía es materia de investigación.

La víctima no tenía documentación

Al momento del hallazgo, la joven no portaba documentación personal, por lo que inicialmente no pudo ser identificada oficialmente.

Sin embargo, con el correr de las horas trascendió que tenía 26 años y era madre de dos hijos, dato que generó una fuerte conmoción en la comunidad de Rincón de los Sauces.

Hasta este viernes, las autoridades continuaban trabajando para completar las actuaciones y confirmar formalmente su identidad ante familiares directos.

¿Qué se sabe sobre el vuelco?

La principal hipótesis apunta a una pérdida de control del vehículo sin participación de otros rodados.

Por el momento no se informó oficialmente si hubo factores mecánicos, condiciones del asfalto o consumo de alcohol involucrados en el hecho. Las pericias accidentológicas serán clave para determinar cómo ocurrió el despiste.

El debate por la seguridad vial en rutas provinciales

El caso volvió a instalar el debate sobre las condiciones de seguridad en rutas utilizadas diariamente por trabajadores petroleros y vecinos de la región.

En distintos sectores de la Ruta Provincial 6, conductores vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la combinación de tramos oscuros, circulación intensa y exceso de velocidad, especialmente durante horarios nocturnos.

El nuevo hecho fatal también reabre preguntas sobre controles preventivos, señalización e infraestructura vial en corredores estratégicos del norte neuquino.

Cómo sigue la investigación

La Policía y personal de criminalística continuaban este viernes con las pericias para determinar las causas exactas del vuelco.

El expediente buscará establecer la dinámica completa del siniestro y confirmar oficialmente la identidad de la víctima, mientras familiares y allegados atraviesan horas de profundo dolor en Rincón de los Sauces.