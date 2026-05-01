Una joven resultó herida de arma de fuego durante la madrugada de este viernes 1 de mayo en Vista Alegre Sur. El ataque se registró sobre calle 11 Bis, en inmediaciones del predio de eventos conocido como “El Petroka”, en una zona de chacras que conecta hacia Costa de Reyes.

La mujer se encontraba en el lugar y se dirigía hacia el acceso principal cuando un vehículo se detuvo cerca. Desde el interior, realizaron varios disparos. Ante la situación, se refugió junto a su pareja y sus hijos dentro de un motorhome Mercedes Benz blanco que estaba estacionado en el sector. En ese momento advirtió que tenía una herida en una de sus piernas.

La víctima recibió atención médica y fue derivada

Personal policial asistió a la mujer en el lugar y organizó su traslado al hospital Dr. Natalio Burd de Centenario. Luego, los médicos dispusieron su derivación al hospital Castro Rendón para una evaluación más completa.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la lesión no comprometía órganos vitales. Tras recibir atención, la paciente obtuvo el alta durante la mañana.

La Policía busca identificar el vehículo involucrado

El caso quedó bajo investigación y, hasta el momento, no hay datos firmes sobre el rodado desde el cual partieron los disparos. Tampoco se logró establecer cuántas personas viajaban en su interior.

Testigos que se encontraban en las inmediaciones no aportaron información precisa sobre los autores. Esta falta de datos complica la identificación de los responsables.

Durante la mañana, móviles de la Comisaría 49 mantuvieron cortada la calle 11 Bis para preservar la escena. En el lugar trabajaron efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II y personal de Criminalística, que realizaron peritajes en busca de vainas y otros indicios.