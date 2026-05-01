Un trágico siniestro vial conmocionó a la localidad de Rincón de los Sauces en la madrugada de este viernes, cuando una mujer perdió la vida tras un vuelco ocurrido sobre la Ruta Provincial 6.

El hecho se registró alrededor de las 6, momento en que se recibió un llamado de emergencia alertando sobre un accidente frente al predio municipal. De inmediato, una dotación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces se dirigió al lugar para intervenir.

Al arribar, los rescatistas constataron que se trataba de un vuelco. En la escena ya trabajaba personal policial, que había asegurado el sector mientras se aguardaba la llegada de la asistencia médica para atender a las personas involucradas.

Minutos después, una ambulancia del hospital local llegó al sitio y, tras realizar las primeras evaluaciones, los profesionales de salud confirmaron el fallecimiento de una mujer que se encontraba en el vehículo siniestrado. Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre la mecánica del accidente.

Del operativo participaron de manera coordinada efectivos policiales, personal sanitario y bomberos voluntarios.

Las autoridades avanzan en las pericias para determinar las causas del hecho.