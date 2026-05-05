El Ministerio de Seguridad de Neuquén conmemoró el 10° aniversario de las Divisiones Antinarcóticos con un acto protocolar. Zapala reunió a autoridades provinciales, jefes policiales y personal de las distintas unidades operativas.

Participaron de la actividad el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez; el subjefe, Walter San Martín; el jefe de la División Antinarcóticos, comisario Nelson Peralta; el subsecretario de Prevención, Luis Sánchez; el intendente de Zapala, Carlos Koopmann; y demás autoridades e integrantes del Consejo Asesor Superior de la Policía.

La ceremonia incluyó la presentación de las formaciones policiales y palabras de autoridades, en reconocimiento al trabajo sostenido de las divisiones de Junín de los Andes, Cutral Co, Zapala y Chos Malal en la lucha contra el narcomenudeo.

Durante el acto, el jefe de la División Antinarcóticos Zapala, comisario Hugo Painenao, brindó unas sentidas palabras en las que destacó el compromiso y la vocación del personal.

Posteriormente, se realizó un reconocimiento a quienes formaron parte de los inicios de las unidades de antinarcóticos, así como a aquellos que continúan colaborando e impulsando las investigaciones.

El jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, expresó: “Gracias a la ley de desfederalización, podemos dar lucha al flagelo de las drogas y puedo asegurar que vamos a sacar la droga de las calles de nuestra provincia”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, afirmó que “estos diez años reflejan una decisión política sostenida de enfrentar el narcotráfico con herramientas concretas. Hemos fortalecido a nuestra policía, invertido en tecnología y consolidado un esquema de trabajo que nos permite actuar con mayor eficacia en todo el territorio”.

Asimismo, se puso en valor el rol estratégico de estas unidades en el proceso de desfederalización del narcomenudeo, que permitió a la provincia fortalecer la investigación y persecución de estos delitos, consolidando una mayor presencia territorial.

En ese sentido, se dieron a conocer los principales resultados operativos del último período:

Más de 120 kilos de cannabis y 9 kilos de cocaína secuestrados.

133 allanamientos realizados en puntos de venta de droga.

156 personas puestas a disposición de la justicia.

35 vehículos incautados y 34 armas de fuego secuestradas.

Un impacto económico sobre las organizaciones criminales superior a los 54 millones de pesos, además de moneda extranjera.

Entre los procedimientos más relevantes, se destacó el operativo realizado por la División Antinarcóticos Zona Sur en abril de 2026, donde se secuestraron 5 kilos de cocaína, 12,5 millones de pesos en efectivo y armas de fuego.

También se resaltó el trabajo de las distintas divisiones:

Chos Malal, con el mayor volumen de cannabis incautado.

Cutral Co, con liderazgo en allanamientos y secuestro de vehículos.

Zapala, con operativos sostenidos sobre el tráfico a escala media.



Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que estos resultados son producto de una política pública sostenida, basada en la profesionalización, la incorporación de tecnología y el trabajo articulado con la justicia.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de continuar profundizando las acciones de prevención e investigación, consolidando un modelo de seguridad con fuerte presencia territorial en la lucha contra el narcotráfico.