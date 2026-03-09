El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, encabezó una reunión en Casa de Gobierno con el objetivo de profundizar el fortalecimiento institucional y mejorar las condiciones de vida de los efectivos.

Participaron referentes de diversas organizaciones no gubernamentales referidas a la fuerza provincial, también el secretario de Seguridad, Pablo Conforte, y el subsecretario de Prevención, Luis Sánchez.

Durante el encuentro se trabajó sobre del Artículo 83 de la normativa vigente. Se trata del apartado que establece que las faltas gravísimas (especialmente aquellas vinculadas a violencia de género, derechos humanos, violencia institucional y delitos penales) dejarán de ser juzgadas exclusivamente de forma interna y pasarán a la órbita de un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar mejores investigaciones.

Por otro lado, en cuanto al bienestar, se destacó el proyecto para reforzar la ya existente, red de contención integrada por profesionales que permitirá ofrecer un acompañamiento especializado en salud mental y estrés laboral bajo un entorno de neutralidad y confianza para el efectivo.

La agenda abordó también problemáticas que afectan la cotidianeidad del personal. Se discutieron mecanismos para facilitar traslados, buscando preservar el vínculo familiar.

"Este es el punto de partida para un trabajo conjunto que prioriza el crecimiento humano de quienes integran la fuerza, entendiendo que el bienestar del agente impacta directamente en la seguridad de toda la comunidad", destacaron al cierre del encuentro.