La Provincia de Neuquén continúa ayudando a los alumnos de distintos niveles a través de las Becas Gregorio Álvarez. Se enmarcan dentro del plan “Redistribuir Oportunidades” y tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 4 y 35 años, promoviendo su inclusión, permanencia y egreso del sistema educativo.

Finalizados los procesos de inscripción al programa de este año para nuevos postulantes y para la renovación del beneficio, se registraron 30.008 solicitudes. Actualmente, la Coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad, Amalin Temi, explicó en La Primera Mañana por AM550 que han tenido una enorme demanda y por ello están pidiendo paciencia a los inscriptos.

La funcionaria aclaró que recién a fines de febrero terminaron de recibir solicitudes, las cuales fueron más de 30 mil entre renovaciones y postulantes.

"Ahora estamos 100% abocados al análisis de las solicitudes pero no están atrasados. Se nos juntó todo, mientras inscribíamos estábamos analizando solicitudes para aprobar cuanto antes el mayor número posible".

Además agregó que el pasado 11 de marzo se pagaron más de 8000 becas y alrededor de 3500 de esas eran de la tercera cuota de secundaria y 4500 para nuevos becarios de distintos niveles.

"Estamos leyendo solicitudes, entrando en contacto con la familia para que nos envíen la documentación que falta y estamos tratando de reunir un número grande de aprobados para en los primeros días de abril hacer un nuevo pago a todos los que podamos", aclaró Temi.

Los pagos que se entregan para cada nivel

Nivel inicial: único pago de $310 mil

Nivel primario: $360 mil

Secundaria: tres pagos de $270 mil (el primero cuando se aprueba, el segundo en agosto y el tercero en noviembre si no adeudan materias)

Nivel superior $320 mil para el terciario y $380 mil para universitarios.

"Solamente si no quedaron con nada para recuperar ni rendir en diciembre cobran la tercera cuenta", explicó la funcionaria y aclaró que eso se agregó este año.

Temi destacó que quienes se hayan ido a estudiar a otra provincia también pueden aplicar a la beca y reciben "la beca de desarraigo", percibiendo $420 mil los terciarios y $500 mil los universitarios, siempre que cuenten con contrato de alquiler. Esto también sirve para quienes vienen a Neuquén a estudiar.

Los números de las solicitudes

Detalló que más de 16 mil estan en estado solicitado, 3600 han sido aprobados, 921 están en proceso, 1832 ya fueron revisados, 1715 están en revisión a la espera de respuesta del solicitante y rechazados hay más de 1400.

En cuanto a los ingresos, el grupo familiar deberá percibir un monto mensual igual o inferior a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de noviembre de 2025. En los hogares con más de tres integrantes en edad escolar, el tope podrá extenderse hasta 6,5 veces ese valor.

El alumno puede ser rechazado de la beca si supera los ingresos económicos que establece el programa, otro factor puede ser el límite de edad.

Mira la entrevista completa: