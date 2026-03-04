¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 04 de Marzo, Neuquén, Argentina
RESPALDO A LA EDUCACIÓN

La empresa Pluspetrol renovó el acompañamiento a las Becas Gregorio Álvarez

El gobernador Rolando Figueroa expresó que “renovamos el acompañamiento a esta política educativa que promueve igualdad, arraigo y futuro”. Además confirmó la incorporación de la compañía GeoPark a la iniciativa.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 13:22
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa informó que la empresa Pluspetrol renovó el acompañamiento a las Becas Gregorio Álvarez que funcionan en la Provincia para brindar respaldo económico a los estudiantes de los distintos niveles educativos.

“Profundizamos el cambio de modelo con más alianzas que transforman realidades. Junto a Pluspetrol renovamos el acompañamiento a esta política educativa que promueve igualdad, arraigo y futuro para miles de estudiantes neuquinos”, expresó el mandatario patagónico al respecto en su cuenta de X.

Además comentó: “Estamos muy contentos por este nuevo gran paso que damos con Pluspetrol. Este programa brinda oportunidades a nuestros jóvenes en cada rincón de la Provincia”.

Por otro lado, el neuquino confirmó la incorporación de la compañía GeoPark a la iniciativa.

“Agradezco la visita de Felipe Bayón, presidente de GeoPark, por su compromiso de incorporarse a nuestro programa Redistribuir Oportunidades y fortalecer las Becas Gregorio Álvarez”, pronunció.

Y añadió: “Desde el inicio de la gestión cambiamos la relación con las empresas: les pedimos que nos acompañen en la construcción de sustentabilidad social y en ese camino la educación ocupa un lugar prioritario. Valoramos este compromiso porque, cuando trabajamos como un solo equipo, ganan todos los neuquinos”.

 

