Más de 10 mil toneladas de tubos de acero llegaron al puerto Dock Sud, en Buenos Aires, y serán trasladados a la costa rionegrina, como parte de un avance concreto en la instalación de infraestructura off shore necesaria para la exportación de los hidrocarburos que produce Neuquén, en Vaca Muerta, según se difundió este martes.

Todo es parte del proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), que es impulsado por la petrolera YPF con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte para la exportación de los hidrocarburos.

De acuerdo con la información publicada por la Agencia Noticias Argentinas, en el muelle público del Puerto Dock Sud, se realizó la carga de 721 tubos de acero del buque MV Athanasia; del total, 658 contaban con revestimiento de hormigón. Los materiales forman parte de la infraestructura offshore que se instalará en Punta Colorada, provincia de Río Negro.

Las más de 10.100 toneladas de materiales provistos por SIAT/Tenaris llegaron a Dock Sud, donde fueron almacenados en la zona fiscalizada de Loginter. Después, parte de los tubos fue trasladada a la planta de Socotherm, ubicada en la localidad de Escobar, al norte del Conurbano bonaerense, donde se les realizó un revestimiento especial a base de hormigón, antes de regresarlos a Dock Sud, para su embarque final rumbo a la Patagonia.

Así, se avanza decidida y concretamente en la exportación de GNL y petróleo desde Vaca Muerta, Neuquén. Precisamente, hoy el gobierno neuquino anunció que la provincia ya exporta 7,2 por ciento del total nacional, un porcentaje que se incrementará a partir de que comiencen las tareas en la zona de Punta Colorada, en Río Negro, para embarcar GNL que se venderá. en buena parte, en el continente europeo.