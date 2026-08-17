Más de 100 kilos: Neuquén recolectó pilas y baterías usadas durante 2025

El Ministerio de Salud del Neuquén, como parte de las políticas impulsadas desde la Mesa de Cambio Climático y Salud -MCCyS, acompaña con acciones territoriales de concientización y adhiere a la campaña provincial de recolección de pilas y baterías usadas, organizada por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. Durante el año 2025 se juntaron 137 kilos de residuos especiales peligrosos en toda la provincia.

La gestión integral de residuos es una política pública neuquina, una herramienta para acompañar a organismos provinciales, municipios y comisiones de fomento a desarrollar estrategias sostenidas en el tiempo y orientadas al cuidado del ambiente y la salud de los neuquinos.

El objetivo principal de esta campaña es promover la separación en origen, el transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías usadas. Asimismo, se busca consolidar buenas prácticas con una visión regional, a fin de minimizar los impactos negativos en el ambiente y la salud de la población.

Desde el Programa Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), informaron que durante el año 2025 el sector Salud juntó 137 kilos de pilas y baterías usadas en toda la provincia. El circuito consiste en la colocación de bidones plásticos de cinco litros con etiquetas identificatorias en hospitales, centros de salud, regiones sanitarias, depósitos y en el Centro Administrativo Ministerial. El programa, además, coordina el retiro y disposición final de las pilas en un relleno de seguridad junto a la empresa Servicios Ambientales del Neuquén SRL.

Actualmente, la campaña se encuentra vigente hasta febrero/marzo 2027 que se retiran los bidones para disposición final. Por este motivo, se invita al personal y a los vecinos, a consultar en el centro de salud u hospital más cercano para saber si cuentan con bidones de acopio de pilas y baterías de celulares, a fin de realizar un descarte seguro.





