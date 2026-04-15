En una nueva edición de la campaña provincial de recolección de pilas y baterías usadas, se lograron reunir 2.533 kilogramos de estos residuos especiales en 39 municipios y comisiones de fomento. La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, reafirma el compromiso territorial con el cuidado del ambiente y la salud pública.

El programa, establecido mediante la Resolución N° 0166/23, tiene como eje central fomentar la separación en origen, así como garantizar el correcto transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías en desuso. En esta edición, 34 localidades implementaron activamente las acciones durante 2025, reflejando un alto nivel de adhesión y responsabilidad ambiental.

Además de los gobiernos locales, participaron distintos organismos provinciales que fortalecieron el alcance de la campaña, entre ellos entes vinculados al agua, la energía, el desarrollo productivo y el sistema de salud. En particular, se destacó el acompañamiento territorial en tareas de concientización y recolección.

Para facilitar el proceso, se distribuyeron bidones plásticos de cinco litros, etiquetas identificatorias y material informativo, permitiendo un acopio seguro en cada punto de recolección. En cuanto al tratamiento final, las pilas recolectadas fueron trasladadas a un relleno de seguridad, mediante un trabajo articulado con empresas especializadas en gestión de residuos. Estas acciones garantizan un manejo adecuado de materiales potencialmente peligrosos, evitando impactos negativos en el ambiente.

Los resultados de la campaña consolidan una política pública sostenida, orientada a promover buenas prácticas ambientales y a generar conciencia sobre la importancia de gestionar correctamente los residuos especiales en toda la provincia.