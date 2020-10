"No hay claridad en los mensajes" respecto de la educación

La reunión del ministro de Educación Nicolás Trotta con sus pares provinciales generó expectativas pero nada se resolvió todavía. Al respecto la directora CPEN 69 criticó al ministro y afirmó que no está dando mensajes claros y esto aumenta la incertidumbre.

“Es el gran protagonista de los dimes y diretes” dijo Patricia Varela directora del CPEN 69 de Cuenca XV en referencia al titular de la cartera educativa. “Tiene esa necesidad urgente de ser el primero en tener que decir algo que después los docentes tenemos que ver cómo lo arreglamos. Así fue con el anuncio de que la promoción no es automática, hay maneras y formas de decir las cosas, que evidentemente alguien que no es del campo educativo no la sabe desarrollar”.

El ministro “no está dando con claridad los mensajes y eso aumenta la incertidumbre” afirmó Varela, quien detalló que esta falta de definiciones se refleja en participación de los alumnos, los registros de las escuelas demuestran “como fue bajando la participación y desde agosto en adelante la picada ha sido grande, por desmotivación, por cuestiones emocionales y la cuestión económica”.

Este bajón de los chicos se manifiesta en no tomar contacto con los docentes, no por problemas de conectividad sino de motivación, que implica la intervención de los docentes y directivos en el hogar y la familia de manera presencial.

Pero con el paso de los meses y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar el gran problema deriva por un lado en los docentes, que esperan definiciones para desarrollar los trabajos de articulación y en los chicos porque “le estamos generando grandes decepciones en las forma de comunicar”

El 2021 la UNCo definió que la modalidad de estudio será virtual, “se está diciendo y eso da certezas y va generando otra estrategias para la motivación”. El problema desde Nación es que “a cada rato cambian el argumento, seamos francos, sinceros porque de esa manera nosotros podemos organizar el diálogo y la conversación con nuestros adolescentes”, además las familias están en medio de esta incertidumbre “y me imagino que debe ser muy difícil de sostener a los chicos encerrados y por eso se están apropiando de los espacios públicos”.

“Nos está faltando sincerarnos, que alguien lo diga” remarcó la directora del CPEN 69, y “no sé si estará bien lo que hice, pero lo dije: saben qué gente, el año que viene los primeros seis meses háganse la idea de que vamos a estar igual” a los chicos “les cambió hasta la cara porque alguien se los tiene que decir, basta de estar dando vueltas”.

Podés escuchar la nota completa acá: