Storioni: Ahora, "yo no enviaría mi hijo a la escuela"

Los alumnos de “sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases” dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a estas declaraciones se sumó en la misma línea el ministro de Educación Nicolás Trotta sin afirmar nada.

Sobre estas declaraciones la Ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni aclaró que “no es una versión que haya salido del ministerio de Educación de la Nación", efectivamente como se informa fueron dichos del legislador. Además remarcó en una entrevista radial que "el regreso a la escuela nunca será una decisión del gobierno nacional".

La ministra resumió en las declaraciones a FM Platinum lo ya dicho en varias oportunidades, que para pensar en un regreso a clases presenciales deberá evaluarse la situación epidemiológica, y sentó postura al confirmar que la provincia seguirá “trabajando en la modalidad no presencial", y que “no habrá ensayo y error" a pesar de que en algunas provincias argentinas se están concretando estas pruebas.

Pero además lejos de llevar tranquilidad Storioni dijo que en la ciudad de Neuquén, “en este momento y con estas características no enviaría a mi hijo a la escuela”, reforzando tal vez los miedos de los padres que ya tienen decidido no enviar a sus hijos a la escuela hasta que no haya una vacuna.