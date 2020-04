Director de hospital difundió mensaje que genera miedo

El director del Hospital de Plottier, Francisco Facci, hizo circular en las últimas horas, un texto sobre el coronavirus que muchos leyeron con atención dada su condición de profesional y funcionario.

El texto, que en gran parte reproduce lo que ya había circulado hace algunas semanas, dice expresamente lo siguiente: “Es ahora cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Más que nunca”.

“No deben salir a la calle a nada. No permanecer en zonas comunes. No recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. No permitir que los niños interactúen con otros niños fuera de su hogar. Importantísimo. No visitas, no amigos, no visitarse entre familiares”, prosigue el mensaje que difundió a través de Facebook.

“Siempre piense que todas las otras personas están infectadas. Acá es donde el panorama puede cambiar a una situación como la de España. Ojo: cuando aumenten los casos de manera exponencial en Rep. Arg. y esto se haga incontrolable, recuerden bien que no fue el gobierno, no fue el personal de salud, no fueron los bomberos, ni los militares, ni los medios”.

“Fueron aquellos que se creen re vivos y no les importó el bienestar de los demás. No nos va matar el coronavirus, pero sí la ignorancia y la falta de empatía. Y si te contagias y llamas al servicio de ambulancias y no llegan rápido, no comiences a publicar en redes lo mal que te atendieron. Recuerda que el único responsable eres tú”.