Cautela sindical sobre la apertura de bares y restaurantes

El secretario general del gremio de los empleados gastronómicos, Jorge Bascur, se mostró de acuerdo con la apertura de bares, restaurantes y confiterías en Neuquén, pero consideró que será “muy complicado, por la situación económica actual” que los empresarios puedan pagar los sueldos de sus empleados y cumplir con los gastos fijos.

“Nosotros siempre fuimos muy respetuosos de las resoluciones tanto de la presidencia como del gobierno provincial, porque entendemos que si hay salud hay trabajadores y si hay trabajadores hay empresarios”, opinó Bascur acerca de la decisión del gobierno de flexibilizar la cuarentena en relación la apertura de bares, restaurantes y confiterías.

Bascur, en declaraciones a 24/7 Canal de Noticias, admitió haber sido “crítico” cuando en marzo se dispuso el Aislamiento Social Obligatorio por la pandemia de coronavirus. “Para mí esto es un problema de salud, pero también del bolsillo del trabajador”, señaló el dirigente de UTGHRA.

“La apertura de las confiterías va a ser muy complicada, vamos a esperar y ver cómo funciona” dijo, pero –añadió- “de todos modos seremos muy respetuosos de lo que diga el Gobernador”.

“Los empresarios tienen ayuda del Estado Nacional, del Gobierno Provincial que los asisten con créditos, que después los tienen que pagar. Tienen muchos gastos fijos, pero el trabajador no tiene créditos bancarios, y gastos fijos que hace que no lleguemos a fin de mes”, puntualizó.

Para el dirigente, la convocatoria, una vez habilitada la apertura de los locales, podría alcanzar a la mitad del plantel de empleados. “Hay trabajadores que no podrán ir porque tienen más de 60 años y otros alguna enfermedad. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero los números no van a dar”, agregó.

De acuerdo con su referencia, la modalidad de delivery “sólo se cumplió en un 10 o un 15 por ciento”.