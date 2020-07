Protesta en el Casino de Cipolletti

Trabajadores del Casino de Cipolletti se manifestaron esta mañana en las puertas del local. Pidieron por el pago íntegro de sus sueldos. Es que a partir de la pandemia la empresa les abona alrededor del 60% de sus haberes pese a ser beneficiaria de la ATP, la asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción que otorga Anses.

“Somos alrededor de 800 trabajadores en toda la provincia con una situación similar. Y no pueden decir que no tiene recaudación porque es uno de los primeros casinos en tener juego on line y están ganando más del doble desde el inicio de la cuarentena” señaló Juan Jorquera uno de los empleados.

“Pedimos hablar con los empresarios, pero no nos quieren recibir. Ahora cerraron el edificio. Acá en Cipolletti somos 30 empleados que queremos cobrar” indicó.

En la costa atlántica el reclamo además es por la apertura. “El Casino de Choele Choel, el de Las Grutas y el de Viedma podrían abrir sus puertas. Queremos la apertura de las actividades y se lo estamos pidiendo a los municipios para que nos permitan trabajar” señaló Jorquera.