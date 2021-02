Sin escuelas en condiciones y sin aumento, "no hay clases"

A siete días del comienzo del ciclo lectivo, UnTER aseguró que sin arreglan las escuelas y aumento, no habrá clases.. Foto: Gentileza UnTER

A sólo una semana del comienzo del ciclo lectivo 2021, que marcará el regreso a la presencialidad luego de un año de clases a través de dispositivos electrónicos -en el mejor de los casos-, la Seccional Roca de UnTER fijó una fuerte posición en la que pone en duda la vuelta a las aulas por dos motivos concretos: las falencias en los edificios escolares y la posición cerrada del gobierno provincial que no realizó una convocatoria a paritarias para tratar el sueldo docente.

"Muchas escuelas de la ciudad no están en condiciones edilicias ni sanitarias para garantizar la presencialidad", explicaron en un comunicado de prensa. "Ante grandes anuncios de regreso a las clases presenciales por parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, las escuelas se encuentran en estados deplorables, con falta de mantenimiento y de refacciones, además de dificultar la organización institucional con la entrega insuficiente de insumos sanitizantes, termómetros y elementos de higiene necesarios para cumplir con los planes jurisdiccionales de prevención del COVID-19".

"Las instituciones educativas que ya están en actividad con estudiantes fortaleciendo sus trayectorias escolares, en reiteradas ocasiones se tienen que suspender por no estar en condiciones de limpieza, por invasión de murciélagos palomas, ratas o víboras por falta de personal de servicio, termómetros que no alcanzan o no funcionan", manifestó Enzo Quintero, secretario general de UnTER Roca.

También enumeró que "durante la presencialidad no está previsto el refrigerio para los estudiantes" y que "otro aspecto muy preocupante es la falta de información sobre el funcionamiento del transporte escolar, tanto el contratado por la provincia como el público. No se sabe cómo será el ingreso escalonado de esos estudiantes y quienes los acompañarán en los recorridos".

Con respecto a la falta de una propuesta salarial, Quintero reconoció que "vemos con asombro cómo los funcionarios recibieron, de manera descarada, un aumento de sueldo del 28,5% en una cuota, monto que duplica el sueldo de un docente que recién se inicia".

"Seguimos esperando la paritaria luego del rechazo en diciembre de un magro 6% en cuotas, definición acertada, ya que a la vista está que en el primer trimestre de 2021 la inflación supera el 12%, el combustible aumentó un 12%, la electricidad un 25%, los impuestos un 36%. Ante esta realidad nos preguntamos dónde queda el discurso de que este año los sueldos ganarán a la inflación. El sueldo del docente inicial sigue por debajo del índice de pobreza", concluyó.

En tanto, hace apenas dos días, la gobernadora Arabela Carreras volvió a asegurar que los trabajadores estatales de "Río Negro tiene de los mejores salarios del país", mientras participaba de un acto junto con el Secretario General Adjunto de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar.