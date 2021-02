UnTER insiste en el cumplimiento del protocolo

Como estaba previsto, los docentes rionegrinos retornaron hoy a las escuelas después de casi 11 meses. Desde el gobierno provincial insisten en que se cumplirá el calendario de acuerdo a lo estipulado, con el regreso de los alumnos a las aulas de manera presencial el próximo 3 de marzo, aunque desde el sindicato aseguran que el cumplimiento estará condicionado al estado de las escuelas y a una pronta oferta salarial.

Si bien desde mediados del año pasado educación, Unter y Salud trabajaron de manera conjunta para el regreso a las aulas, el cumplimiento del protocolo es un condicionante importante para que los docentes concurran a las escuelas. Precisamente la Secretaria Adjunta de UnTER Silvana Inostroza planteó en 24/7 Canal de Noticias que "si no se cumple el protocolo no estamos dispuestos a volver a la presencialidad en aquellos lugares donde no estén dadas las condiciones".

La vuelta a las aulas es fundamental. Todos queremos volver porque la escuela es un espacio irremplazable, no solo por el aprendizaje, sino que también por todo el contenido social y los vínculos que se desarrollan. Pero no podemos arriesgar la vida de nadie, la premisa que sostuvimos en 2020 y que pensamos seguir sosteniendo, la salud y la vida está por delante

"La vuelta a las aulas es fundamental. Todos queremos volver porque la escuela es un espacio irremplazable, no solo por el aprendizaje, sino que también por todo el contenido social y los vínculos que se desarrollan. Pero no podemos arriesgar la vida de nadie, la premisa que sostuvimos en 2020 y que pensamos seguir sosteniendo, la salud y la vida está por delante", explicó la dirigente.

De todos modos no se animó a dar precisiones sobre aquellos establecimientos en los que no están dadas las condiciones para el regreso a la presencialidad: "No tenemos un porcentaje certero, las escuelas se están recorriendo para ver en qué condiciones están. Recién ayer se presentaron los equipos directivos y hoy se presentaron los docentes, suponemos que para la semana que viene tendremos números concretos. Sabemos que en la Línea Sur hay escuelas que no están en condiciones. Y lo mismo en el resto de la provincia", e insistió en que la intención del gremio es que "todas las escuelas estén en condiciones en toda la provincia, porque todas y todos tenemos los mismos derechos".

Para Inostroza, "la realidad es que en la gran mayoría de las localidades el pico comenzó a descender, por lo tanto volveríamos a la presencialidad siempre y cuando el protocolo se cumpla", pero eso no es todo, porque hay planteos que el Ministerio de Educación no aceptó como dispensas para el personal que tiene hijos menores a 12 años.

Y también la situación salarial vuelve a tomar protagonismo. Como todos los años, los gremios utilizan el inicio del ciclo lectivo para presionar a los gobiernos. En el caso de Río Negro, no hay convocatoria de paritarias, aunque UnTER hizo el planteo en diciembre. Inostroza aclaró que "a fin de año nos ofrecieron un adelantamiento del primer trimestre que no fue tal y desde allí pedimos paritarias, para no llegar al día anterior al inicio de clases sin saber qué va a pasar".

La gobernadora Carreras ratificó que durante los días que queden de febrero se trabajará intensamente para realizar las tareas en las escuelas para llegar al 3 de marzo con los establecimientos en condiciones, pero nada dijo de una propuesta salarial.