Aumento de casos de covid: protocolos y vacunación en la región

Los casos de Covid-19 se duplicaron de la semana anterior a esta en la República Argentina y en un mes se registró un aumento 1.688%. Además, en los últimos 7 días, se registraron más de 27 mil casos y fallecieron siete personas.

Si bien el incremento se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un 85% de los casos registrados en esa zona, 22 de las 24 jurisdicciones del país presentaron subas en los contagios. Ante ese panorama, desde el Ministerio de Salud de la Nación pidieron reforzar los cuidados, las protecciones y cumplir el protocolo vigente.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que reforzar la vacunación es clave y pidió a las personas que llevan más de cuatro meses de su última dosis que se apliquen un refuerzo. “En particular si sos mayor de 50 años o tenés alguna condición de riesgo”, explicó la funcionaria en sus redes sociales.

¿Qué hacer ante la aparición de síntomas respiratorios?

Desde el Ministerio de Salud aclararon que testearse corresponde sólo para aquellas personas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o que trabajen con personas vulnerables.

Quienes no pertenezcan a estos grupos y presenten síntomas, deben tomar precauciones para no contagiar a los demás: no asistir a actividades con otras personas, usar barbijo en lugares cerrados durante 10 días desde el comienzo de síntomas y evitar contacto con personas vulnerables. Además, se recomienda reforzar el lavado de manos y la ventilación de los espacios para disminuir las chances de transmisión.

También se recuerda que en hospitales y centros de salud el uso de barbijo es obligatorio para el personal y los pacientes.

Vacunación:

Los días, horarios y lugares que comunicó el Ministerio de Salud de Neuquén para el mes de diciembre:

Centros de salud y hospitales de 8 a 16 hs.

Centro de Salud Progreso: de 9 a 19 hs

Centro de Salud Almafuerte: de 9 a 19 hs

Centro de Salud Villa Florencia: de 9 a 19 hs

Centro de Salud Sapere: Lunes y jueves de 9 a 19 hs.

Centro de Salud Villa María: Martes y jueves de 9 a 19 hs.

Centro de Salud Colonia Rural: martes y jueves de 9 a 19 hs.

Centro de Salud 14 de octubre: miércoles de 9 a 19 hs.

Centro de Salud Parque Industrial Neuquén: miércoles de 9 a 19 hs.

Centro de Salud San Lorenzo Sur: jueves de 9 a 19 hs.

Centro de Salud Confluencia: viernes de 9 a 19 hs.