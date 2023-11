Más de 500 despidos en Vaca Muerta: "Van a quedar pueblos olvidados"

Luego de las declaraciones del presidente electo Javier Milei y de ratificar su idea de suspender y privatizar todos los proyectos de la obra pública, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) confirmó 500 despidos de trabajadores de Vaca Muerta y mencionaron que esta ola podría continuar en los próximos días.

El secretario adjunto de la UOCRA Neuquén, Juan Carlos Levi, en dialogo con el programa Mejor de Tarde, que se emite por AM550 expresó que “el jueves de la semana pasada, sabíamos que iba a haber unos 300 despidos, pero el viernes nos desayunamos que había 500”.

En este sentido, Levi explicó que los trabajadores que fueron despedidos, pertenecían a empresas que prestan servicio a las operadoras de Vaca Muerta y que son todos del Alto Valle. “Abruptamente llegaron los telegramas, no consultaron, no preguntaron, entonces se generó un ruido bastante importante”.

Los trabajadores se encuentran en “alerta de asamblea permanente” aseguró Levi, y advirtió que si los despidos continúan “vamos a terminar en una lucha a lo largo y a lo ancho del país”.

Además, el secretario adjunto se refirió a las otras obras que están llevando adelante en la provincia de Neuquén, como es el ejemplo del Hospital Norpatagónico y dijo que de acuerdo a lo que viene mencionado Milei en el último tiempo “todas las obras que están por empezar, que ya están adjudicadas, corren riego hasta que no haya una política diferente”. “Esto refiere a una sola cosa: si las provincias tuvieran la coparticipación que debieran y las regalías, no necesitarían prácticamente de fondos para obras públicas. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana”, explicó Levi.

"Si se paralizan las obras y se privatizan los servicios, van a quedar pueblos olvidados", sostuvo el secretario adjunto y aseguró que "las obras en las rutas 51 y la 7 ya están paralizadas”.

Con respecto al cambio de Gobierno, Levi aseguró que “los encuentra sin un interlocutor” y que por ese motivo hay “una gran incertidumbre en la parte empresarial”. En esta línea, sostuvo que “siempre tuvimos una transición en el tema del trabajo; pero ahora no se ve la continuidad laboral con las operadoras, nunca las empresas cortaron así”.

Para finalizar, indicó que hay dos proyectos de las petroleras Pluspetrol y de YPF que “están paralizados”, en Vaca Muerta Sur y en La Calera 2, que tenían que haber empezado uno en octubre, y otro en septiembre, pero aún no comenzaron con los trabajos.

