La provincia garantiza el diálogo con las organizaciones sociales

Ante las medidas de fuerza y los cortes de tránsito llevados a cabo en este miércoles 29 de marzo por parte de las organizaciones sociales, desde el Gobierno de la provincia del Neuquén segura que se ha dado respuesta al pedido de establecer soluciones laborales mediante diferentes programas. Además, ratifican que cumplen con la asistencia de alimentos e insumos para comedores y merenderos dependientes de las organizaciones.



En comunicación con un medio radial, el ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Germán Chapino, explicó cómo se vienen desarrollando las negociaciones con un sector de las organizaciones sociales: “Nos juntamos el lunes, hicimos un cuarto intermedio con una propuesta y ayer, martes, nos volvíamos a encontrar y no aparecieron”.



Por otra parte, resaltó que desde la cartera se cumple con los acuerdos que se establecen en las mesas de negociación. “La provincia, desde que se firma un programa, ha cumplido. Ahora pedían refuerzo alimentario y les dijimos que sí”.



En relación a los reclamos de puestos laborales, Chapino explicó que “piden puestos de trabajo. Nosotros, en Desarrollo Social, no damos puestos de trabajo, damos capacitaciones, alimentos. En el tema de trabajo les dijimos que no y ellos están con esa metodología que `nos dicen que no, entonces cortamos`”, indicó.



Asimismo, comentó el trabajo realizado frente a reclamos con otros sectores de la sociedad. “En desarrollo social trabajamos con más de 78 organizaciones y asociaciones, discutimos y nos ponemos de acuerdo. Son estas organizaciones solamente las que tienen esta metodología”.



Desde el gobierno se ratifica el compromiso de mantener los canales de diálogo abiertos, garantizando el cumplimiento de lo ya acordado, en palabras de Chapino: “el gobierno está abierto al diálogo a la hora que ellos quieran”