Abuela estuvo detenida por llevar regalos a sus nietos

Angélica Álvarez es una abuela que, en Neuquén, estuvo detenida por el simple hecho de llevar regalos a sus nietos en la escuela. Así como se lee. Sobre su hijo pesaba una restricción, con obstrucción de vínculo de por medio, que se extendió a su persona, por la cual, una jueza de Zapala la metió presa durante 3 días.

Este martes 25 de abril se conmemora el Día internacional de lucha contra el Maltrato Infantil, y es por eso que desde la ONG "Padres de Río Negro y Neuquén" se llevó adelante una manifestación, desde las 10 de la mañana, frente a los Juzgados de Familia provinciales, en la calle Leloir 881. Allí la mujer detalló su dramática situación en vivo, por Mitre Patagonia FM 90.5 y 24/7 Canal de Noticias : "Yo vengo con una lucha desde el 2018 en adelante" contó Angélica. "Yo fui la primera abuela encarcelada en Zapala por llevar regalos a mis nietos. En mi ignorancia les llevé los regalos a la escuela, para dejarlos a la directora, porque pensé que no me podía acercar a la casa. Se ve que eso le pareció mal a la jueza, Gloria Anahí Martina (ahora de licencia), que me citó el 17 de agosto a la Comisaría del Menor y la Mujer, y me subieron a un patrullero y me trajeron a la Unidad de Detención 16 de Neuquén. Ahí estuve detenida durante 3 días, incomunicada, con presas con condena, y yo no había hecho nada más que llevar unos regalos" detalló la mujer.

Angélica prosiguió con su relato: "Es una lucha de nunca terminar, porque a mi hijo lo ha denunciado falsamente la mamá de sus hijos. Y yo estuve detenida y soy una abuela de 57 años con problemas de salud, mi hijo me tuvo que acercar los remedios a la unidad de detención. Llevamos un año y tres meses sin poder ver a los nenes, que viven en hacinamiento. Se trata del feminismo mal usado, ellas alientan a las mujeres a que denuncien siempre al hombre por violento".

La concentración frente a los juzgados tuvo como motivo visibilizar en los tribunales de familia y las diferentes defensorías, la falta de respuestas, ante la demanda de resolución de los expedientes que duermen durante años en los escritorios de los jueces y juezas.

"Los años pasan y los niños/as que ellos dicen defender, crecen sin sus afectos, con el irremediable daño que ello significa. Padres, madres, abuelos, hermanos, primos, tíos, por causa de FALSAS DENUNCIAS fueron sacados por la fuerza de las vidas de sus hijos" indicaron en el comunicado.

Cabe remarcar que durante el 2022 se conoció un informe que da cuenta de la escasa capacidad de resolución que tiene el fuero de Familia en Neuquén. Según datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Neuquén, entre 2008 y 2021, ingresaron 84.732 causas a los Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción (con cabecera en la ciudad capital); y en esos 14 años, sólo resolvieron 23.797, es decir apenas el 28,08%.