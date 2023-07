Un neuquino bailó malambo en la fiesta de la democracia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó el pasado sábado 8 de julio "BA Celebra 40 años de democracia" en Plaza de Mayo y sus inmediaciones. El evento consistió en un recorrido década por década nuestra historia desde el regreso de la democracia, invitando al público a recordar, conciliar y encontrarse. Y, en el show principal, bailó el malambista neuquino “Rulo” Hernández.

Se trató de una celebración que contempló varias actividades durante la tarde y que tuvo como cierre un show central que buscó exponer el encuentro creativo, artístico e inspirador entre artistas de diversas generaciones que fueron, son y serán parte esencial de la cultura argentina. Allí, más de 50 mil personas disfrutaron de la jornada en la que hubo un amplio abanico de actividades, desde conversatorios sobre temáticas de cine, rock y literatura hasta espectáculos de tango y folklore, sólo por mencionar algunas .

"Rulo" Hernández fue parte del festejo de la última década de la democracia que dio cierre al evento. Lo acompañaron arriba del escenario en la representación de la década del 2013 al 2023: baila juventud prolongada de Jujuy, la compañía de danza Ancestral de Buenos Aires y el bailarín tucumano, Leonardo Sosa.

“Es un orgullo representar al pueblo patagónico y a tantos malambistas y bailarines que están desparramados por nuestro país”, expresó.

Por su parte, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sostuvo: "En esta celebración por los 40 años del retorno de la vida democrática a nuestro país, los argentinos nos unimos para reafirmar que la democracia es innegociable y es el único motor de paz, esperanza y libertad que tenemos para vivir mejor. En este día histórico para nuestro país, los argentinos juntos decimos: dictadura nunca más, democracia para siempre".

En la misma línea, el ministro de cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, agregó: “Hoy todos los argentinos celebramos aquella recuperación de la democracia con la firme convicción de no olvidar el pasado, pero con la necesidad de mirar hacia adelante. También, reconciliarnos con aquello que somos y con lo que aún nos falta. Hacer autocrítica, el sueño democrático no alcanzó a todos. El progreso no llegó de manera equitativa. Pero esto no significa resignarnos, sino inaugurar una nueva etapa y saldar las promesas incumplidas. Reconocer que no estamos en el mejor lugar, en el lugar que imaginamos hace 40 años, es el punto de partida para empezar a cambiar nuestro destino”.

Más show

En el escenario central ubicado en Plaza de Mayo se desarrolló el show dirigido por Ricky Pashkus y Pichón Baldinú, referente y pionero del teatro aéreo. La propuesta incluyó proyecciones audiovisuales, danzas aéreas, urbanas, folklore, música, humor, teatro y la presencia de grandes artistas de todas las épocas.

Se trató de un espectáculo de alto impacto que invitó a todos los argentinos a estar juntos y rememorar nuestra historia democrática vivida década por década. El mismo contó con más de 100 artistas en escena, más de 40 bailarines aéreos, una orquesta de 25 músicos en vivo y artistas invitados referentes de la cultura.

El show recorrió de una manera única cada década, y contó con la presencia de grupos folklóricos, que viajaron desde otras provincias especialmente para este show, siendo alrededor de 250 bailarines, que reflejaron el espíritu federal del espectáculo que fue transmitido a través de la plataforma Vivamos Cultura.